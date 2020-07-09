Son Dakika: Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi
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Son Dakika: Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi

Son dakika haberi: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Son Dakika: Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yargılamaya devam edildi
09.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:55

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Yüzbaşı Muharrem Demirkale ile gazeteci Ercan Gün tutuklu bulundukları ceza evinden SEGBİS yolu ile bağlanırken, 3 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.

"Çocuklarıma kavuşmak istiyorum"

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık gazeteci Ercan Gün, "Bütün terör örgütlerini lanetliyorum. 48 aydır tutukluyum. Tutuklanma gerekçem örgüt üyeliği, peşin peşin cezamı çektim. Benimle birlikte tutuklanan gazeteciler 6 yıl 3 ay ceza aldılar. Şu anda tahliye edildiler. Kaçma şüphem yok. Niye yok, şu an hala çalışıyorum, 3 evladım var. Pandemi nedeniyle 5 aydır çocuklarımı göremiyorum. Babam 2 yıldır yatalak kronik kalp yetmezliği var. Artık konuşamıyor. Bir an önce babamı görebilmek ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutuklunun halinin devamına karar verdi.

MİT Başkanlığı'ndan izin alınması halinde dönemin İstanbul MİT Bölge Başkanı A.K.'nın tanık olarak dinlenmesi için çağrılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
AHMET: ermenistanda on üç yaşındaki Türk kızının derisini canlı canlı yüzüp ölümüne sebeb olan ermeni doktor elini kolunu sallayarak geziyor. bizde yirmi yıldır bir çok insan hapis yatıyor. ermenistan ise her gün aleyhimize yalan söylerken.
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