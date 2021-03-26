Son dakika! Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın...
Son dakika 3. sayfa haberi: Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi.
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı