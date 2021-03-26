Son dakika! Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın...
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Son dakika! Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın...

Son dakika 3. sayfa haberi: Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi.

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Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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