Son dakika... Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i "'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan...
Edinilen son dakika haberine göre Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i "'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
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Hrant Dink davasında mahkeme, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'i "'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Resmi belgeyi yok etmek' suçundan 4 yıl 6 ay hapse mahkum etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı