Son Dakika | Hong Kong'da Yüksek Mahkeme, gösterilerde maske takma yasağını onayladı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Yüksek Mahkeme, yönetimin geçen yıl getirdiği "gösteriler sırasında" maske takılması yasağının yerinde olduğuna karar verdi.

Washington Post gazetesinin haberine göre, Nihai Temyiz Mahkemesi olarak da görev yapan Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin maske yasağının kentin anayasası sayılan Temel Yasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali yönündeki kararını bozdu.

Mahkeme, hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği sırada yürürlüğe giren gösterilerde maske takılması yasağının "orantılı" ve "gerekli" olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

Gerekçeli kararda, geçen yıl şehirde yaşanan yaygın gösterilerde "hukuksuzluk" ve "vandalizm" yapıldığına dikkat çekilerek, maske yasağının sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Bir bütün olarak Hong Kong'un çıkarlarının dikkate alınması gerektiği vurgulanan kararda, hukukun üstünlüğünün maskeli göstericiler tarafından zayıflatıldığı belirtildi.

Kararda, maskenin protestoculara hareket özgürlüğü ve dokunulmazlık sağladığı iddia edildi.

Hong Kong'da Ekim 2019'da ilan edilen maske yasağı, kitlesel protestoları beraberinde getirmişti.

Hong Kong İlk Derece Mahkemesi, Kasım 2019'da, maske yasağının Temel Yasa'ya aykırı olduğuna karar vererek yasağı kaldırmıştı.

Hükümet, Ocak ayında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi'nde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.?

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.?

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın