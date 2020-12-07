Son dakika: Hong Kong'da, izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Hong Kong'da, izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı

07.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:18
Son dakika: Hong Kong'da, izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, geçen ay izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, geçen ay izinsiz gösteriye katıldıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Hong Kong basınından "The Standard" gazetesinin haberine göre, polis, geçen ay bölgedeki "Çince Üniversitesi"nin bir kampüsünde izinsiz olduğu belirtilen bir protestoya katıldıkları gerekçesiyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet yetkililerinden Steve Li Kwai-wah, söz konusu gösterinin 19 Kasım'da düzenlendiğini ve gösteriye 90 kişinin katıldığını kaydetti.

Li, ayrıca bazı göstericilerin protestoda Hong Kong'un bağımsızlığını savunan şarkılar söylediğini ve pankartlar taşıdığını belirtti.

Diğer yandan South China Morning Post gazetesi söz konusu kişiler arasında 3 öğrencinin ulusal güvenlik kanununu ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alındığına dikkati çekti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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