1915 Kararı Sonrası Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne Çağrıldı

Hollanda'nın Maslahatgüzarı, Hollanda Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararı dolayısıyla Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Skandal kararla ilgili açıklama yapan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,"Bizim için yok hükmünde bir karar." diyerek sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİ YOK"

Bakan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim arzu ettiğimiz şey, Srebrenitsa gibi bir soykırım meselesinde son derece sorumluluğu olan, son derece yanlış işlere imza atmış olan, bu soykırım konusundaki sorumluluğu açık olan Hollanda'nın bu konularda daha dikkatli davranması gerektiğiydi. Dolayısıyla Türkiye açısından bir geçerliliği yoktur."

DIŞİŞLERİ'NDEN DE TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın 1915 olaylarını 'sözde soykırım' olarak kabul etmesinin ardından bir açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı, "Bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur." ifadesini kullandı.

1915 OLAYLARI MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Hollanda Dışişleri Bakanı Vekili Sigrid Kaag, Hollanda parlamentosunda gündeme gelen 1915 olaylarıyla ilgili oturumda, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı. Hollanda hükümetinin, 1915 olaylarıyla ilgili 'Ermeni soykırımı' iddiası konusunda itidalli davranılması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirten Kaag, "Hollanda hükümeti, BM tarafından bağlayıcı bir karar ya da Srebrenitsa olayında olduğu gibi uluslararası mahkeme tarafından verilen bir hüküm olduğu zaman soykırımdan bahsedebilir" dedi.

"İKİ ÜLKE BİRLİKTE ÇALIŞMALI"

Kaag, bunun Ermenistan ve Türkiye arasında bir sorun olduğunu dile getirerek "İki ülke birlikte çalışarak uzlaşmak için beraber adım atmalı ve yaşananları ortaya koymalı" ifadesini kullandı.

Hükümet protokolüne işaret eden Kaag, "Soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, BM'nin bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçları Hollanda hükümeti için yönlendiricidir. Hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket ediyor" diye konuştu.

TÜKLERİN BULUNDUĞU PARTİDEN RET OYU

Hıristiyan Birliği (CU) Milletvekili Joel Voordewind tarafından hazırlanan 'Ermeni Soykırımının tanınması' önerisine, Türkiye kökenli milletvekilleri tarafından kurulan DENK partisi dışındaki tüm partiler destek verdi. Öneri, 3'e karşı 142 oyla kabul edildi.