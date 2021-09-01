Son dakika gündem: Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri... Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyorHOLLANDA Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyor

HOLLANDA Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag 2 Eylül 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ve Afganistan başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz