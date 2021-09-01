Son dakika gündem: Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyor

Son dakika gündem: Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyorHOLLANDA Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyor

HOLLANDA Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag 2 Eylül 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ve Afganistan başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefonda görüştü
Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Nahyan ile telefonda görüştü
Türkiye'de 21 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 893 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mansur Yavaş Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Şener Hande Erçel Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Umut Meraş Burak Elmas Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag, Türkiye'ye geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:31:48. #1.16#

title