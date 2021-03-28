ROTTERDAM - Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi
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ROTTERDAM - Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel

Hollanda'da, Rotterdam polis teşkilatındaki polislerin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı yorumuna karşı protesto gösterisi düzenlendi.

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Hollanda'da, Rotterdam polis teşkilatındaki polislerin, öldürülen 16 yaşındaki Türk kızıyla ilgili ırkçı yorumuna karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Rotterdam kentindeki Marconi Meydanı'nda bulunan polis teşkilatı önünde toplanan yüzlerce gösterici, "ırkçı polislerin ihraç edilmesi" talebiyle slogan atarak, dövizler taşıdı.

BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 2019'da sosyal medya grubunda 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili, "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullanan, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istendi.

Hümeyra E'nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride, "Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı" ve "Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın" yazılı pankartlar açan göstericiler, "Irkçılığı inkar etmek ırkçılıktır", "Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak", "Polisten önce insan hakları" ve "Irkçılığa karşı beraber" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, Hümeyra E. için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Rotterdam Designcollege'da eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, tehdit edildiği gerekçesiyle polise şikayette bulunmuş ancak şikayeti dikkate alınmamıştı.

25 Mart'ta, Hollanda polisinin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı basına yansımıştı.

Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söylemiş, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

Westerbeke ayrıca, teşkilatındaki polisler adına Türk toplumundan ve genç kızın ailesinden özür dilemişti.

ROTTERDAM - Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi
ROTTERDAM - Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi
ROTTERDAM - Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi
ROTTERDAM - Hollanda'da polisin öldürülen Türk genciyle ilgili ırkçı söylemleri protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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