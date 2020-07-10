Son Dakika: - Hizbullah yanlıları, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı

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- Hizbullah yanlıları, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı

BEYRUT - ABD'nin Lübnan'a ekonomik ambargo uyguladığı gerekçesiyle Hizbullah yanlıları, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah yanlıları, ABD'nin Lübnan'a ekonomik ambargo uyguladığı gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. ABD aleyhine sloganlar atan protestocular, elçiliğe girmeye çalıştı. Elçiliğe girmek isteyen göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Kaynak: İHA