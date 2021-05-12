Son dakika... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
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Son dakika... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika... Hizan Kaymakamı Yelek, şehit ailesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek ile şehit ailesini ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek ile şehit ailesini ziyaret etti.

Yelek, Taşlıpınar mahallesinde ikamet eden şehit Piyade Er Cengiz Aktaş'ın ailesini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaymakam Yelek, yaptığı açıklamada, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

"Şehit aileleri, evlatlarının bizlere en kıymetli emanetleridir" diyen Yelek, şöyle konuştu:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakları ödenemez. Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan siz değerli ailelerine minnet borçluyuz. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bizler devlet olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Yelek'e ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ve ilçe Emniyet Amir Vekili Yasin Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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