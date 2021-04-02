Son dakika! Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika! Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Son dakika! Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Son dakika haberi... Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek koordinesinde ilçede başlatılan Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Kurum amirleri ve güvenlik güçlerinden oluşan ekip, denetlediği iş yerlerinde vatandaş ve esnafı kurallara uyması konusunda uyardı.

İlçede vatandaşların kurallara riayet edildiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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