Son dakika! Hizan'da Kovid-19 denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek koordinesinde ilçede başlatılan Kovid-19 denetimleri sürüyor.
Kurum amirleri ve güvenlik güçlerinden oluşan ekip, denetlediği iş yerlerinde vatandaş ve esnafı kurallara uyması konusunda uyardı.
İlçede vatandaşların kurallara riayet edildiği görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan