Son dakika! Hizan'da çocuklar yüzmenin keyfini yaşadı
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Son dakika! Hizan'da çocuklar yüzmenin keyfini yaşadı

Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Son dakika! Hizan'da çocuklar yüzmenin keyfini yaşadı

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesindeki çocuklara yüzme eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Bitlis'in Hizan ilçesindeki çocuklara yüzme eğitimi verildi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yüzme havuzuna götürülen çocuklar, burada keyifli anlar yaşadı.

Hizan Gençlik Merkezi Müdürü Kutbettin Yakışır, gazetecilere, sportif faaliyetlerle devlete ve millete hayırlı bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

"Gençlik merkezimizdeki çocuklarımızı, proje kapsamında Bitlis'teki yüzme havuzuna getirerek sportif faaliyetlerini geliştirmek istedik." diyen Yakışır, şöyle konuştu:

"İlk etapta 14 öğrencimizle başladık. Bu öğrencilerimizin Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme havuzundaki mutluluklarına şahit olduk. Öğrencilerimizin yeteneklerinin artmasına yönelik çalışma yapıyoruz. Desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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