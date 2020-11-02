Son dakika! Hisseler genel olarak artışla başladı
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Son dakika! Hisseler genel olarak artışla başladı

02.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:29
Son dakika! Hisseler genel olarak artışla başladı

Son dakika haberlerine göre Dünyanın önde gelen büyük borsalarda hisse senetlerinin çoğu, yeni haftaya koronavirüs krizinden ekonomik toparlanma umuduyla artışla başlarken, bazı endeksler yeni ekonomik kısıtlamaların etkisiye düşük açıldı.

Dünyanın önde gelen büyük borsalarda hisse senetlerinin çoğu, yeni haftaya koronavirüs krizinden ekonomik toparlanma umuduyla artışla başlarken, bazı endeksler yeni ekonomik kısıtlamaların etkisiye düşük açıldı.

Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senedi endeksleri, açıklanan olumlu verilerin yatırımcıların bölgenin Covid-19 krizinden toparlanacağına ilişkin umutlarını artırmasının ardından Pazartesi günü çoğunlukla yükseldi.

Avrupa'da ise, hafta sonunda Covid-19 ile ilgili kısıtlama önlemlerinin açıklanmasının ardından, önde gelen borsalar haftaya karışık başladı.Japonya'da Nikkei 225 seansı yüzde 1.39 artışla kapattı, Güney Kore'de Kospi işlem gününü yüzde 1.45 ile tamamladı ve Avustralya'da S&P/ASX 200 kapanış zilinde yüzde 0.40 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1.12 yükselirken, Çin'de Şangay Kompozit yüzde 1.30 artarken, Shenzhen Kompozit yüzde 0.10 değer kaybetti.

Almanya'daki DAX yüzde 0,37 artışla açılırken, Fransa'daki CAC 40 yüzde 0.40 yükseldi. Öte yandan Londra'da FTSE 100 yüzde 0.26 düştü.Dolar karşısında, euro yüzde 0.18 değer kaybederek 1.16264'e, pound yüzde 0.45 düşüşle 1.28953'e geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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