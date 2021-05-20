Son dakika! HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı: "Kongremizde, spor kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz"

Son dakika habere göre Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, yarın başlayacak Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde gerçekleştirilecek çevrim içi seminerlerle spor kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, yarın başlayacak Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nde gerçekleştirilecek çevrim içi seminerlerle spor kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün sürecek kongre programında, 3'ten 93'e sloganıyla, spor kültürünün toplumsal tabana yayılmasını ve spor branşlarına farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, toplumun her kesimini sporla tanıştırarak, spor yoluyla sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmek. Federasyon olarak hem Kovid-19 salgını öncesinde hem de salgın döneminde önemli projeleri gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Federasyonumuzun ülkemizi temsilen, Avrupa Spor Haftası Koordinatör Kurumu ve şahsıma tevdi edilen Avrupa Birliği Spor Elçisi görevlerinden doğan sorumluluğumuzun farkındalığında, ülkemizin spor ülkesi olduğunu küresel arenada en iyi şekilde gösterebilmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek adına büyük bir gayretle çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. 2020 yılında Avrupa Spor Haftası kapsamında 81 ilimizde paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, Avrupa Birliği ilerleme raporunda da Türkiye'den en başarılı ülke uygulaması şeklinde övgüyle bahsedilmesi, son 19 yıl içerisinde spora, sporcuya ve spor altyapısına yapılan yatırımların ve emeklerimizin meyvesini vermeye başladığını göstermektedir."

Federasyon olarak spor kültürünün toplumsal tabana yayılması için her türlü kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu ile iş birliklerine önem verdiklerini aktaran Bölükbaşı, "Bu konuda iş birliği yaptığımız kurum sayısını artırmaya gayret gösteriyoruz. Kongremizde düzenlenecek çevrim içi seminerlerle spor kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Akademisyenlerden sektör temsilcilerine, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticilerinden yükseköğretim kurumlarına, birçok paydaşı bir araya getirerek, özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde hareketsizliği ortadan kaldıracak, sağlıklı yaşamı teşvik edecek, sporu yaşam biçimi haline dönüştürecek politika önerileri geliştirmeyi arzu etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seminerlerde, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin yurt dışından ve yurt içinden spor yöneticileri, sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından ele alınacağını vurgulayan Bölükbaşı, "Uzman konuklarımızın katılımıyla çevrim içi seminerlerimizi vatandaşlarımızın erişimine sunacağız. Programımızın ülkemiz adına etkin ve verimli olmasını temenni ediyor, spor dolu ve sağlıklı günler diliyorum. Federasyonumuz gibi iş birliğine önem veren, ülkemizin önder eğitim kurumlarından Gazi Üniversitesi Rektörü, Kongre Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız'a ve Bayburt Üniversitesi Rektörü, Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e katkı ve iş birliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er