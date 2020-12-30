Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi
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Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi

30.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:36
Hırvatistan'daki depremde can kaybı 7'ye yükseldi

Hırvatistan'da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Hırvatistan'da meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Hırvatistan'ın Petrinja kasabasında dün 6.3 şiddetinde deprem meydan gelmiş, depremde 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kurtarma ekipleri, hayatta kalanları arama ve enkaz altından çıkarma çalışmalarına gece boyunca devam etti. Son belirlemelere göre, Zazina'daki bir kilisenin enkazı altında bulunan kurbanla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Binaların yıkılmasına yol açarak, kasabanın yarısında büyük hasara neden olan depreme ilişkin endişeler ise sürüyor. Evlerine dönmekten korkan kasaba sakinlerinin bir kısmı geceyi arabalarında geçirirken, 200 kişi de yakınlardaki bir askeri kışlaya sığındı. Kasaba sakinlerinden 72 yaşındaki Marica Pavloviç eve gitmekten korktuğunu ifade ederek, "Banyodaki bütün fayanslar kırıldı, bütün bulaşıklar düştü. İstesek bile içeri giremeyiz, elektrik yok" dedi.

AB Kriz Yönetimi Başkanı Janez Lenarciç'in bugün Petrinja'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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