Son dakika: Hırsızlık şüphesi taşıyan 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Hırsızlık şüphesi taşıyan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Hırsızlık şüphesi taşıyan 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Eskişehir'de çalıntı olduğu düşünülen eşyalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de çalıntı olduğu düşünülen eşyalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Erenköy mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hırsızlık şüphelisi olabileceği değerlendirilen 2 şahıs tespit edildi. Şüpheli N.Y. ve Y.C.Ö., ellerinde suç aletleri olduğu düşünülen çalıntı eşyalar ile 1 adet tost makinesi, 1 adet araç takviye kablosu ve çok sayıda demir çelik malzemelerle birlikte yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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