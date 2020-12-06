Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
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Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

06.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:07

Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı Apartman sakinlerinin terlik ve sopalarla etkisiz hale getirdiği hırsız, linç edilmekten son anda kurtuldu Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Apartman sakinlerinin terlik ve sopalarla etkisiz hale getirdiği hırsız, linç edilmekten son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'da sokağa çıkma yasağına rağmen bir apartmanın deposunda hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Apartman sakinleri tarafından sopa ve terliklerle linç edilmek istenen şüpheli ise polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan vatandaşlar, apartmanın çatı katındaki depodan sesler geldiğini duydu. Ellerine sopa alarak çatı katına çıkan apartman sakinleri, depodan hırsızlık yapmaya çalışan genci fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheli A.F.S.'yikurtararak gözaltına aldı. Bazı vatandaşların, şüpheli A.F.S.'ye terlik ve ayakkabı fırlattığı görüldü. Ekip aracına alınan A.F.S, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı
Hırsızlık şüphelisini linçten polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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