Son dakika... Hırsızlık şüphelisi olay sonrası karanlıkta polise otostop çekince yakalandı
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Son dakika... Hırsızlık şüphelisi olay sonrası karanlıkta polise otostop çekince yakalandı

06.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 01:02
Son dakika... Hırsızlık şüphelisi olay sonrası karanlıkta polise otostop çekince yakalandı

Son dakika habere göre Samsun'da geceleyin girdiği mağazadan giyim eşyası çalan hırsız, olay sonrası karanlıktan fark edemeyerek yoldan geçen polis aracına otostop çekince yakalandı.

Samsun'da geceleyin girdiği mağazadan giyim eşyası çalan hırsız, olay sonrası karanlıktan fark edemeyerek yoldan geçen polis aracına otostop çekince yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir konfeksiyon mağazasında 01 Ekim gecesi 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy polisi gece devriye gezerken S.Ç.'ye ait konfeksiyon mağazasının samının taşla kırılmış olduğunu görünce iş yeri sahibine telefonla ulaşıp bilgi verdi. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiği de 2 adet takım elbisenin çalındığını tespit etti. Hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri hırsızın eşkalini telsizle ekiplere bildirdi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yeri polisi kendi ekip araçları ile geri dönerken saat 04.00 sıralarında Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir kişinin otostop çektiğini görünce çaldığı takım elbiseyi üzerine giyen hırsızlık şüphelisini çaldığı kıyafetten tanıyarak durup aracına alarak yakaladı. Tekkeköy polisine teslim edilen şüphelinin 16 yaşındaki T.B. olduğu tespit edildi. Yüzde 90 konuşma özürlü olduğu öğrenilen T.B. yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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