Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kardeşler, 450 saatlik kamera görüntülerinden yakalandı
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Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kardeşler, 450 saatlik kamera görüntülerinden yakalandı

25.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:28
Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kardeşler, 450 saatlik kamera görüntülerinden yakalandı

Son dakika gelişmesine göre VAN'da, son 1 ayda farklı günlerde meydana gelen 9 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra kardeş olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

VAN'da, son 1 ayda farklı günlerde meydana gelen 9 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra kardeş olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey- kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ayda farklı zamanlarda kent merkezindeki Hafiziye, Bahçıvan ve Vali Mithat Bey mahallelerinde meydana gelen 9 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanların birinci kat balkonlarına tırmanıp, kapıları tornavidayla açarak, girdikleri evlerden bilezik, altın kolye, dizüstü bilgisayar, televizyon ve telefonları çalanların, M.O. ve O.O. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin 450 saatlik güvenlik kamerası kaydından belirlediği ağabey- kardeş hırsızlık şüphelileri, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.O. ve O.O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kardeşler, 450 saatlik kamera görüntülerinden yakalandı
Son dakika! Hırsızlık şüphelisi kardeşler, 450 saatlik kamera görüntülerinden yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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