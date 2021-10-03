Son dakika... Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden çalınan televizyon hırsızlığı ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçeler Mahallesi'nde H.T.'ye ait evden televizyon çalındı. H.T.'nin müracaatı üzerine çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen O.T. bugün Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, televizyonu E.A.'ya sattığını söyledi. Polis ekipleri televizyonu E.A.'dan ele geçirdi. E.A., hakkında suç eşyasını almaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan O.T.'nin ise bir hafta önce de evden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından gözaltına alındığı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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