Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı

Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... TEKİRDAĞ'da bir akaryakıt istasyonundan 23 bin 100 lira çalan S.K.(10) ile aynı yaştaki M.K., jandarma tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ'da bir akaryakıt istasyonundan 23 bin 100 lira çalan S.K.(10) ile aynı yaştaki M.K., jandarma tarafından yakalandı. Paranın bir kısmını harcayan bir kısmını da ailelerine veren ve 17 suç kayıtları bulunan çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, parayı alan anne N. K. ile babaanne G.K., 'Çalıntı parayı almak ve kullanmak' suçundan tutuklandı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Topağaç mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna bisikletle gelen S.K. ile arkadaşı M.K., market içinde dolaşırken, kasiyerin elindeki parayı girdiği ofiste masanın üzerine bıraktığını gördü. Kasiyerin ofisten ayrılması üzerine içeri giren 2 çocuk, masanın üzerindeki 23 bin 100 lirayı alarak bisikletleriyle kaçarken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlığı daha sonra fark eden istasyon çalışanları durumu jandarmaya bildirdi. 

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), iş yeri ve çevredeki güvenlik kameraların incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandıkları bisikletlerden birinin marka ve modelinden yola çıkan jandarma, kimlik ve adreslerini belirleyerek, evlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler S.K. ve M.K.'nin daha önceden toplam 17 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, suçlarını kabul ederek, aldıkları paranın bir kısmını harcadıklarını bir kısmını da ailelerine verdiklerin söyledi.

Çocukların parayı verdiklerini söylediği S.K.'nin annesi N.K., ile M.K.'nın babaannesi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve babaanne, 'Çalıntı parayı almak ve kullanmak' suçundan tutuklandı. Çocuklar ise ailelerine teslim edildi.


Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı
Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı
Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı
Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Derya Uluğ Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Balotelli Burak Elmas Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Hırsızlık şüphelisi çocukların anne ve babaannesi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:15:55. #1.15#

title