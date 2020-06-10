Son Dakika: Hırsızlık şebekesi çökertildi
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Son Dakika: Hırsızlık şebekesi çökertildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Bilecik ve Kütahya'da da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şebekesi çökertildi.

Son Dakika: Hırsızlık şebekesi çökertildi
10.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:27

Bilecik ve Kütahya'da da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şebekesi çökertildi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir fabrikada meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştırırken, yapılan titiz çalışmalar sonucunda kısa sürede şüphelileri tespit edildi. Yapılan operasyonda E.N. ve S.N. gözaltına alınırken, şahısların Kütahya'da 2 motosiklet ve 3 ayrı hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu anlaşıldı. Ekipler 2 şüpheliyi Bozüyük'teki kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak adliye sevk ederken, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Serbest kalan 2 şüpheli, Kütahya'daki dosyaları için ekiplerce Kütahya Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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