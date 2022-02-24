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Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

AA, Murat Asil - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından 2'si tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kadından 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ikametten 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen H.K, D.K. ve S.S.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki farklı adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.A. da yakalandı.

Şüphelilerden D.K'nin hırsızlık suçlarından arandığı, H.K. hakkında da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.K. ve D.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari hükümlü C.A. ise cezaevine teslim edildi.

Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

Son Dakika | Hırsızlık operasyonunda 4 kadın yakalandı

AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Polis, Güncel, Haberler

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