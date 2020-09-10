Son dakika... Hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - ÇANAKKALE
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Son dakika... Hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - ÇANAKKALE

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'de 7 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

10.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:25

Çanakkale'de 7 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ve Kepez beldesinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili teknik takip başlattı.

Çalışma kapsamında, 17 günde 7 iş yeri ve kurum ile motosiklet ve bisiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, şüpheliler G.İ. (18) ve R.Y. (18), Cevatpaşa Mahallesi Derice Sokağı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika... Hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - ÇANAKKALE

Kaynak: AA

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