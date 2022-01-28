Son dakika... Hırsızlık için girdiği evin sahibini başından silahla vurarak öldürdü

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da dün evinde silahla başından vurularak öldürülen Erdem Özdemir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Evine girdiği Özdemir'i öldüren şahıs tutuklanırken, silahı temin eden şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Akyazı Batakköy Mahallesi'nde dün Erdem Özdemir'in işe gitmemesi üzerine telefonla arayan ancak ulaşamayan mesai arkadaşları, Özdemir'in kardeşine haber verdi. Kontrol için eve gelen kardeşi, Özdemir'in cansız bedenini buldu. Başının arkasından tabancayla vurularak öldürülen Özdemir'in hırsızlık için eve giren Ö.K. tarafından öldürüldüğünü belirleyen polis, kısa sürede katil zanlısını yakaladı. Ayrıca çalıntı eşyaları taşıdığı öne sürülen A.B. de gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Özdemir'in cenazesi, Adli Tıp'tan ailesi tarafından teslim alınarak Akyazı'ya getirildi. Öğle namazını müteakip Batakköy Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın olduğu ev ve yanındaki evde hırsızlık olduğunu belirleyen polis, kar üzerindeki ayakkabı izleri ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi Ö.K. (39) Adapazarı ilçesinde ekiplerce yapılan operasyonda suç aleti ve hayatını kaybeden kişiye ait çalıntı malzemelerde birlikte yakalandı. Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahsa silahı temin eden ve gözaltına alınan Ş.İ.Ö. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

(Ali Yıldırım/ İHA)