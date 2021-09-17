Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ - Haberler
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Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da evine girmek isteyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etmesi üzerine hırsızın içeride olduğu şüphesiyle polisi aradı.

DİYARBAKIR'da evine girmek isteyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etmesi üzerine hırsızın içeride olduğu şüphesiyle polisi aradı. Harekete geçen ekiplere mahalleli de yardım ederek kapıyı kazma ve çekiçle kırmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Evine girmek için oturduğu binaya gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın, kapı kilidiyle oynandığını fark etti. Kapıyı açamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen ekipler mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Sokak içerisinden el fenerleriyle binanın dışını kontrol etti. Ekiplere mahalleli de destek verdi. Mahallelinin de kısa sürede toplanması üzerine bina içerisinde kapıyı açmak için büyük çaba sarf edildi. Kazma ve çekiçle açılmaya çalışılan o anlar ise kameraya yansıdı.

Polis ekiplerince evin kapısı açılarak arama yapıldı. Evde yapılan aramada kimsenin olmadığı belirlenirken, kapı kilidiyle oynandığını görüldü. Polis mahallede uzun süre bekleyerek devriye görevi yaptı.

Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: 'HIRSIZ EV İÇERİSİNDE' İHBARI POLİSİ VE VATANDAŞLARI HAREKETE GEÇİRDİ - Haberler
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