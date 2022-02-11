Son dakika... Hint-Pasifik ülkesi Endonezya, Fransa'da 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti

Fransa Savunma Bakanı dün yaptığı açıklamada, Endonezya'nın 42 adet Rafale savaş uçağı sipariş verdiğini duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, dün yaptığı açıklamada Endonezya'nın 42 adet Rafale savaş uçağı sipariş ettiğini belirterek Hint-Pasifik bölgesinde iki ülkenin savunma alanında stratejik ortağı olduğunu ve Endonezya'nın bölgede kilit rol oynadığını belirtti. Bakan Parly, Endonezya ile birlikte Rafale savaş uçağını tercih eden ülke sayısının 8'e çıktığını ifade etti. Açıklamada, Hindistan'ın bölgede Rafale alan bir diğer ülke olduğu vurgulandı.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (SGIA), 8 Şubat'ta Tayvan'a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışının onaylandığını duyurdu. Açıklamada, Patriot füze savunma sistemini desteklemek için mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat ve hizmetlerin Tayvan'a 100 milyon dolar maliyetle satışının gerçekleştirilebileceği aktarıldı.