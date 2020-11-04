Son dakika: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Son dakika: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.11.2020 08:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:10
Son dakika: Hindistan ve Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları atışını sürdürürken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayıları atışını sürdürürken, Çin'de kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 514 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 123 bin 611'e yükseldi.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan ülkede son 24 saatte 46 bin 254 yeni Kovid-19 hastası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 milyon 313 bin 877'ye çıktı, 7 milyon 656 bin 478 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vaka, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saptandı. Bölgede son günlerde saptanan vaka sayısı 64'e çıktı.

Nüfusu 1,4 milyarı aşan ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 87'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 61 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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