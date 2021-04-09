Son dakika: Hindistan ve Bangladeş'in üst düzey askeri yetkilileri Dakka'da bir araya geldi

Edinilen son dakika haberine göre Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane, dün Dakka'da Bangladeşli mevkidaşı Aziz Ahmed ile görüştü.

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Manoj Mukund Naravane, dün Dakka'da Bangladeşli mevkidaşı Aziz Ahmed ile görüştü.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen ikili, askeri iş birliğinin sağlanması ve geleceğe yönelik iyi ilişkiler yürütülmesi adına görüşme yaptı.

Görüşmede, Hindistan Sınır Yolları Organizasyonunun (BRO) kaydettiği ilerlemeler ele alındı.

Bunun yanı sıra Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Naravane'nin, 100 bin dozdan fazla Oxford-AstraZeneca aşısını, Bangladeş'e teslim ettiği bildirildi.

Naravane'nin 5 gün sürecek ziyareti boyunca Bangladeş Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

Bangladeş ordusu, Bangladeş'in bağımsızlığının 70'inci ve ülkenin kurucu lideri Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle "Shantir Ogroshena" (Barışın savunucusu) adı verilen bir dizi uluslararası oturum düzenliyor.

Etkinliklerin 12 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı