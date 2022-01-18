Son dakika... Hindistan savaş gemisinde meydana gelen patlamada 3 denizci hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Hindistan savaş gemisinde meydana gelen patlamada 3 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindistan savaş gemisinde meydana gelen patlamada 3 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Donanma Sözcüsü yaptığı açıklamada, başkent Mumbai kentinde deniz tersanesindeki INS Ranvir muhrip gemisinde patlama meydana geldiğini belirtti.

İç kısımda meydana gelen patlamada 3 deniz personelinin hayatını kaybettiğini aktaran Sözcü, "Gemi mürettebatının hızlı şekilde duruma müdahale etmesiyle patlama kontrol altına alındı. Önemli bir maddi hasar yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Sözcü, savaş gemisinin Kasım 2021'den bu yana operasyonel konuşlandırmada olduğunu ve kısa sürede üs limanına geri döneceğini kaydetti.

Öte yandan olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.