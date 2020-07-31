Son dakika... Hindistan'ın Bihar ve Assam eyaletlerindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 158'e yükseldi Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e çıktı.

Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e çıktı. Biharlı yetkililerin açıklamasına göre, eyalet genelinde şimdiye kadar 24 kişi öldü, 300 binin üzerinde kişi yerlerinden oldu. Eyaletin 14 bölgesi sel sularından etkilenirken, evlerinden olan yüz binlerce kişi barınaklara yerleştirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bihar'da Kovid-19 vakaları da artıyor Öte yandan, Bihar'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları da eyalet için bir başka tehdit unsuru olmayı sürdürüyor. Şimdiye kadar 48 bin 197 vakanın görüldüğü eyalette salgın dolayısıyla 282 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Uzmanı Dr. Sunil Kumar, yaptığı açıklamada, eyaletteki durumun kritik bir seviyeye ulaştığını, sellerden etkilenen bölgelerde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmenin mümkün olmadığını söyledi. Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden olan Bihar'da sağlık hizmetleri yetersiz durumda. Assam'da 134 kişi öldü Assam Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada ise 1339 köyün sular altında kaldığı bildirildi. Açıklamada, eyalette yaşamını yitiren 134 kişiden 108'sinin seller, 26'sının heyelanlar nedeniyle öldüğü belirtildi. Eyalette ölü sayısı daha önce 133 olarak açıklanmıştı. Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları sular altında kalıyor. Kaynak: AA