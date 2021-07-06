Son dakika... Hindistan hükümeti, Twitter'ın kullanıcı paylaşımlarından sorumlu tutulacağını bildirdi
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Son dakika... Hindistan hükümeti, Twitter'ın kullanıcı paylaşımlarından sorumlu tutulacağını bildirdi

Son dakika... Hindistan hükümeti, Twitter'ın kullanıcı paylaşımlarından sorumlu tutulacağını bildirdi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Hindistan hükümeti, yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kurallarına uymaması nedeniyle gerginlik yaşadığı Twitter'ın artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk korumasından" yararlanamayacağını bildirdi.

Hindistan hükümeti, yeni Bilgi Teknolojileri (BT) kurallarına uymaması nedeniyle gerginlik yaşadığı Twitter'ın artık kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik konusunda "sorumluluk korumasından" yararlanamayacağını bildirdi.

TechCrunch sitesinin haberine göre, Hindistan hükümeti, Amerikan merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın mayıs sonlarında yürürlüğe giren yeni BT kurallarına uymaması nedeniyle Hindistan'daki dokunulmazlığını kaybettiğini açıkladı.

Böylelikle, Twitter, 100 milyondan fazla kullanıcısının bulunduğu Hindistan'da yapılan her paylaşımdan sorumlu tutulabilecek.

İnternet hizmetleri veren şirketler, genel olarak "güvenli liman" koruması olarak ifade edilen ve sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların yaptığı paylaşımlardan sorumlu tutulmamalarını sağlayan bir korumadan yararlanıyor.

Uzmanlar, milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'ın dünyanın en büyük ikinci internet pazarı olan Hindistan'da "güvenli liman" korumasına sahip olup olmayacağına karar verme yetkisinin hükümette değil Hindistan mahkemesinin elinde olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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