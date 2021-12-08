Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat helikopter kazasında öldü - Haberler
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Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat helikopter kazasında öldü

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat helikopter kazasında öldü
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi.

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişinin talihsiz kazada hayatını kaybettiği belirtildi.

Rawat ve eşinin de aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirilmişti.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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