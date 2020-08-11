Son dakika... Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 246'ya yükseldi
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Son dakika... Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 246'ya yükseldi

Son dakika haberlerine göre Hindistan'da etkili muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 246'ya çıktı.

Son dakika... Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 246'ya yükseldi
11.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:33

Hindistan'da etkili muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 246'ya çıktı.

Hindustan Times gazetesindeki habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının 2 milyon 270 bini aştığı Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalardan da milyonlarca kişi etkilendi.

Ülkenin güneyindeki Kerala'dan kuzeydoğudaki Assam'a kadar çeşitli eyaletlerde muson yağmurlarının neden olduğu afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 246'ya yükseldi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) Pencap, Haryana, Çandigarh, Delhi, Uttar Pradeş ve Racastan'da yoğun yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

30 bin hektarın üzerinde tarım arazisi zarar gördü

Karnataka'nın 12 bölgesinde seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet genelinde binlerce kişi evsiz kalırken, 30 bin hektarın üzerinde tarım arazisi zarar gördü.

Eyalet yönetimi, merkezi hükümetten yaklaşık 540 milyon dolarlık yardım talep etti.

Kerala'da ölü sayısı 52'ye çıktı

Kerala eyaletinin İdukki bölgesinde etkili yağışlar nedeniyle 7 Ağustos Cuma günü meydana gelen heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis yetkilileri, bölgede şimdiye kadar 52 cesedin çıkarıldığını belirtti.

Afetin etkili olduğu bölgede, kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bihar

Biharlı yetkililerin açıklamasına göre, eyaletin 16 bölgesinde etkili seller nedeniyle 7,5 milyon kişi etkilendi.

Bihar'daki sellerde ölenlerin sayısı 24 olarak açıklanmıştı.

Eyalette evsiz kalan yüz binlerce kişi barınaklara yerleştirilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Assam'da 158 kişi öldü

Assamlı yetkililer, eyaletteki 30 bölgenin yağışlardan etkilendiğini bildirdi.

Yetkililer, yağışların oluşturduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini, çok sayıda yol, köprü ve tarım arazisinin zarar gördüğünü, hayvanların telef olduğunu kaydetti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

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