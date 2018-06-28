Hindistan'da Uçak Düştü, İlk Belirlemelere Göre 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Bir uçak Hindistan'ın Mumbai kentinin işlek bir bölgesinde düştü. İlk belirlemelere göre uçakta 5 kişi hayatını kaybetti.

EVLERİN ARASINA DÜŞEN UÇAKTA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de bir uçağın düştüğü bildirildi. Evlerin yakınındaki açık araziye düşen uçakta ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ölenlerin 1 pilot, 3 yolcu ve uçağın düştüğü yerde bulunan 1 kişi oldukları kaydedildi. Charter uçağının modelinin VT-UPZ, KING AIR C90 olduğu belirtildi.

ÇALIŞLAR DEVAM EDERKEN KAÇ YOLCU OLDUĞU BİLİNMİYOR

Mumbai'nin Ghatkopar bölgesinde yerel saatle 13.13'te yere çakılan uçağın, merkezi Mumbai'de bulunan UY firmasına ait olduğu ifade edildi.

Juhu Havalimanı'na gitmekte olan uçakta arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Düşen uçakta kaç kişi olduğu henüz açıklanmadı.

Olay yerinden ilk görüntüler;