Son Dakika: - Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 15'e ulaştı
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Son Dakika: - Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 15'e ulaştı

Son dakika güncel haberi: - Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 15'e ulaştı Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

07.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:27

- Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 15'e ulaştı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Hindistan'ın güneybatısında yer alan Kerala eyaletinde meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Kerala Polisi tarafından yapılan açıklamada, İdukki bölgesinde sabah saatlerinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybeden tarım işçilerinin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi. Selin yol açtığı toprak kaymaları sonucu çeşitli bölgelerde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Bölge polisi, toprak kaymalarının gece saatlerinde tarım işçilerinin uyuduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

Öte yandan, Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan yaptığı açıklamada, Ulusal Afet Mücadele Gücü'nün bölgede görevlendirildiğini, ayrıca kurtarma operasyonuna destek amacıyla Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yardım istendiğini belirtmişti.

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Son Dakika: - Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 15'e ulaştı

Kaynak: İHA

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