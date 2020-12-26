Son dakika... Hindistan'da maske atölyesinde çıkan yangında 1 kişi öldü
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Son dakika... Hindistan'da maske atölyesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

26.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:58
Son dakika... Hindistan'da maske atölyesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Hindistan'ın başkenti Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) maskesi üretim atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) maskesi üretim atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi İtfaiye Hizmetleri Direktörü Atul Gard, yerel saatle 04.00 civarında başkentin batısındaki sanayi bölgesi Mayapuri'de bir atölyede yangın çıktığını duyurdu.

Gard, yangında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, atölyede mahsur kalan 3 kişinin ise kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan 3 kişinin dumandan etkilenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırıldıklarını aktaran Gard, yangının makine ve ham maddelerin alev almasıyla başladığı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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