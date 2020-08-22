Son Dakika | Hindistan'da korona kaynaklı can kaybı sayısı 55 bini geçti Son dakika haberine göre Hindistan'da korona virüs vaka sayısı 2 milyon 973 bin 368'ye yükselirken ölü sayısı 55 bin 928'yi aştı.

Hindistan'da korona virüs vaka sayısı 2 milyon 973 bin 368'ye yükselirken ölü sayısı 55 bin 928'yi aştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 69 bin 39 yeni vaka ve 953 can kaybı kaydedildiği bildirildi. Yeni vakaların tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 973 bin 368'e yükseldi. Hindistan genelinde korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 bin 928'ye çıktı.

Hindistan böylece 5 milyon 796 bin 727 korona virüs vakası tespit edilen ABD ve 3 milyon 536 bin 488 vakanın kaydedildiği Brezilya'nın ardından dünyada en çok vaka görülen 3. ülke konumunda bulunuyor. Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından yayınlanan en son verilere göre, yalnızca cuma günü toplam 1 milyon 23 bin 836 korona testi yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA