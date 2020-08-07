Son dakika! Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye...
Son dakika haberlerine göre Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı.
07.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:12
Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA