Son dakika! Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye... Son dakika haberlerine göre Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı.

Hindistan'da içinde 200'ye yakın yolcunun bulunduğu uçak iniş yaptığı sırada pistten kayarak ikiye ayrıldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. (İHA) Kaynak: İHA