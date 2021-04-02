Son dakika: Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 80 bini aştı
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Son dakika: Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 80 bini aştı

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son dakika: Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 80 bini aştı

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da vaka sayıları 5 ayın ardından yeniden artmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da vaka sayıları 5 ayın ardından yeniden artmaya başladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 81 bin 466 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 303 bin 131'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 469 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Hindistan'da virüsten ölenlerin sayısı 163 bin 396'ya yükseldi.

Hindistan'da, gün içerisinde tespit edilen vakaların yarısından fazlası, 43 bin 183 vaka ile Maharaştra eyaletinde görüldü.

Yurt içi kaynaklı vakaların yüksek görüldüğü diğer eyaletler şöyle:

"Karnataka 4 bin 234, Pencap 3 bin 161, Tamil Nadu 2 bin 817, 2 bin 790."

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4. ülke" konumunda bulunuyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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