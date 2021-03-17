Son dakika... Hindistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü: 1 ölü
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Son dakika... Hindistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü: 1 ölü

17.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:02
Son dakika... Hindistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü: 1 ölü

Son dakika haberler: Hindistan'da eğitim uçuşu yapan MiG-21 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da eğitim uçuşu yapan MiG-21 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MİG-21 tipi askeri uçağın düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, pilotun ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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