Son dakika: Hindistan'da düğün konvoyundaki görünmez kaza anı kamerada
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Son dakika: Hindistan'da düğün konvoyundaki görünmez kaza anı kamerada

19.02.2021 17:56 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:00
Son dakika: Hindistan'da düğün konvoyundaki görünmez kaza anı kamerada

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı.

Hindistan'ın Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı. Kaza gelin şans eseri kurturken, araçtan sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi. 

Hindistan'da düğün konvoyunda yaşanan kaza bu kadar da olmaz dedirtti. Ülkenin Nai Mandi kentinde seyir halindeki düğün konvoyuna karşıdan gelen kamyon, aracın camından sarkan damadın kuzenine çarptı. Kazada gelin ve akrabaları şans eseri kurtulurken, hızla gelen kamyon damadın kuzenine çarparak yoluna devam etti. O anlar düğün konvoyuna katılan davetlilerin cep telefonuna yansıdı. Kazada aracın sanrufunda dans eden gelin şans eseri kurturken, aracın camından sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi. Kaçan kamyon sürücüsü her yerde aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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