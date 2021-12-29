Son dakika... Hindistan'da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü - Haberler
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Son dakika... Hindistan'da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü

Son dakika... Hindistan'da Cristiano Ronaldo heykelinin dikilmesi ülkeyi ikiye böldü
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hindistan'da, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi ülkede görüş ayrılığına yol açtı.

Hindistan'da, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi ülkede görüş ayrılığına yol açtı.

BBC'nin haberine göre, daha önce Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümünde ünlü futbolcu Ronaldo'nun heykelinin dikilmesi eleştirilere neden oldu.

Eleştirenlerin bir kısmı, gençlere ilham vermesi için Ronaldo'nun yerine yerel bir futbolcunun heykelinin dikilmesinin daha uygun olacağını savundu.

IANS haber ajansına konuşan bir protestocu, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin." dedi.

Times of India gazetesinde yer alan haberde de heykelin açılışı sırasında bazı protestocuların siyah bayrak açtığı kaydedildi.

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekili Michael Lobo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heykelin gençlerin isteği üzerine, onlara ilham vermek için dikildiğini ifade etti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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