Son dakika: Hindistan'da askeri konvoya düzenlenen saldırıda 2'si sivil 7 kişi öldü - Haberler
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Son dakika: Hindistan'da askeri konvoya düzenlenen saldırıda 2'si sivil 7 kişi öldü

AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel
Son dakika: Hindistan'da askeri konvoya düzenlenen saldırıda 2'si sivil 7 kişi öldü

Son dakika haber: Hindistan'ın Myanmar sınırında bulunan Manipur eyaletinde askeri konvoya düzenlenen saldırıda 2'si sivil, 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Myanmar sınırında bulunan Manipur eyaletinde askeri konvoya düzenlenen saldırıda 2'si sivil, 7 kişi hayatını kaybetti.

Manipur eyaletinin başkenti Imphal'de polis yetkilileri, Churachandpur bölgesindeki bir köyü teftişe giden askerlerin bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Direnişçiler tarafından askeri konvoya ateş açıldığı ve saldırıda, 2 sivil ve 5 askerin olay yerinde öldüğü belirtildi.

Polis, saldırının Cammu Keşmir'in Hindistan'dan ayrılması için silahlı eylemlerde bulunan Halkın Kurtuluş Ordusu tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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