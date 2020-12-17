Son Dakika | Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 24 bini aşarken, Güney Kore'de 1000'in üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 24 bini aşarken, Güney Kore'de 1000'in üstüne çıktı, Çin'de de salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 355 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 144 bin 451'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 24 bin 10 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 956 bin 557'ye çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 489 bin 740 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2., virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda" bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 7 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Vakaların 6'sı Şanghay kentinde 1'i de Guangdong eyaletinde saptanırken, ülkede son 24 saatte can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 777 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 842 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1014 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 46 bin 453'e çıktı.

Güney Kore'de son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 634'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 33 bin 610 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı