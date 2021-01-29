Son dakika! Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker konuşlandırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker konuşlandırdı

29.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:30
Son dakika! Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker konuşlandırdı

Son dakika haberler... Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Hindistan-Çin sınırına daha fazla asker gönderdiğini açıkladı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Hindistan-Çin sınırına daha fazla asker gönderdiğini açıkladı.

South China Morning Post'un haberine göre, Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind, ülkenin egemenliğini korumak amacıyla "Fiili Kontrol Hattı" sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırıldığını bildirdi.

Parlamentoda konuşan Kovind, Hindistan'ın Fiili Kontrol hattı üzerindeki egemenliğini korumak için ek askeri güç gönderildiğini belirterek, "Hükümetim, tamamen milletin çıkarlarını korumaya bağlı ve ihtiyatlı." ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 28 Ocak'ta yaptığı konuşmada, sınırda asker yığmak ve altyapı inşa etmekle suçladığı Çin'le ilişkilerini geçen yıl ölümcül bir çatışmanın "derinden bozduğunu" açıklamıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

İki ülke arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı Çin ile Hindistan arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler Silah Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Hindistan, Çin sınırına daha fazla asker konuşlandırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 13:56:24. #1.15#
title