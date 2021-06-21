Son dakika! Hindistan Başbakanı Modi, yoganın Kovid-19 salgınının ortasında bir umut ışığı olduğunu belirtti
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Son dakika! Hindistan Başbakanı Modi, yoganın Kovid-19 salgınının ortasında bir umut ışığı olduğunu belirtti

Son dakika! Hindistan Başbakanı Modi, yoganın Kovid-19 salgınının ortasında bir umut ışığı olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoganın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında milyonlarca insan için bir umut ışığı haline geldiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yoganın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında milyonlarca insan için bir umut ışığı haline geldiğini belirtti.

BBC'deki habere göre, Modi, Uluslararası Yoga Günü'nde kalabalık bir yoga seansına katılmak yerine, çevrim içi bir etkinlikte ulusa seslendi.

Modi, yoganın salgının ortasında yaşayan milyonlarca insan için bir umut ışığı olduğunu belirterek "Kovid-19 ortaya çıktığında hiçbir ülke hazırlıklı değildi. Bu zor zamanlarda yoganın büyük bir özgüven kaynağı olduğunu hepimiz gördük." ifadelerini kullandı.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, yoganın, Hindistan'ın insanlığa eşsiz bir armağanı olduğunu söyledi.

Bakanlar ve yetkililer, halkı yoga yapmaya çağırdı ancak kalabalık organizasyonlardan kaçınılması gerektiği konusunda halkı uyardı.

Kovid-19 ile mücadelede uygulanan kısıtlamalarda insanların evlerinde kalmak zorunda kaldığını hatırlatan uzmanlar, yoganın, bu dönemde yaşanan kaygının üstesinden gelmede işe yarayabileceğini belirtti.

Modi, 2014'te iktidara geldiğinde yoga, ayurveda ve diğer geleneksel Hint meditasyon yöntemlerini teşvik etmek için bakanlık kurmuştu.

Ayrıca Modi'nin de girişimleriyle 2014'te Birleşmiş Milletler (BM), 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü ilan etmişti.

Hindistan'da yaklaşık 30 milyon kişide virüse rastlanırken Kovid-19 nedeniyle 388 bin 164 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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