Son dakika... Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi
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Son dakika... Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Son dakika gündem haberine göre Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Twitter hesabı hacklendi.

Son dakika... Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter hesabı hacklendi
03.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:43

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Twitter hesabı hacklendi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ait Twitter hesabı hacklendi. Modi'nin hesabını ele geçiren hackerlar, Modi'nin takipçilerinden bağış yapmalarına ilişkin tweetler attı. Harekete geçen Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Modi'nin Twitter hesabının saldırıya uğradığını öğrendik. Hesabı kurtarmak için adımlar attık" denildi. Gerekli soruşturmaların başlatacağı ifade edildi.

Modi'nin hesabı gece saatlerinde kurtarılırken, hackerların attığı mesajlar da silindi.

Mayıs 2011'den beri aktif olaran Twitter kullanan Modi'nin en az 2.5 milyon takipçisi bulunuyor. - YENİ DELHİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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