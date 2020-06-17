Son Dakika: Hilvan'da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saat 11.47'de yerin 4.02 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. - ADIYAMAN Kaynak: İHA