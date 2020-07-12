Son dakika! HEYBELİADA DENİZ ULAŞIMINA KAPATILDI Son dakika habere göre Kamera: Güven UstaHeybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.

Kamera: Güven Usta

Heybeliada'da çıkan yangın nedeniyle vapur ve tekne seferlerine kapatıldı. Çıkan yangın sonrası Heybeliada deniz ulaşımına kapatıldı.

VAPURLAR SADECE BÜYÜKADA'YA KALKIYOR

Heybeliada'ya ulaşımı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi ve özel sektöre ait teknelerin adaya girişleri yasaklandı. Şehir Hatları ve özel sektöre ait tekneler sadece Büyükada'ya yolcu taşıyor.

GÖRNTÜ DÖKÜMÜ

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Özel taşımacılık yapan Mavi Marmara iskelesinden görüntü

Heybeliada'ya seferlerin yapılmayacağına dair vatandaşların bilgilendirilmesi

Şehir Hatları'na ait Bostancı iskelesinden görüntü

Kaynak: DHA